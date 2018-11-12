Ожившие жертвы голодомора расскажут о себе в киевских автобусах

К 85-й годовщине голодомора в киевском общественном транспорте появятся пять "умерших" украинцев. Целью проекта, организованного украинским музеем "Мемориал жертв Голодомора" при поддержке министерства культуры Украины, станет повествование о массовом голоде на Украине в ﻿начале 1930-х годов. Актеры театра-студии "Миф" перевоплотятся в жертв голодомора и расскажут пассажирам маршрутов № 24 и № 38 о "своей" трагичной судьбе.

Проект получил название "Блуждающие". Это послужило поводом для ироничного сравнения в социальных сетях перформанса с популярным интернет-сериалом "Ходячие мертвецы".

Голодомор — имя собственное, данное на Украине временному периоду 1932-1933 годов, в течение которого на территории бывших республик СССР (в частности, на Украине) был зафиксирован массовый голод, повлекший за собой многочисленные жертвы. Точное число пострадавших — для историков полемичный вопрос. Причиной этого называют форсированную коллективизацию — политику руководства СССР по созданию коллективных хозяйств, колхозов.

На Украине термин "голодомор" трактуется как умышленное истребление украинского народа. В 2006 году Верховная рада Украины объявила голодомор актом геноцида по отношению к украинцам.﻿ Многие историки и политологи называют такую трактовку политически ангажированной.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Великобритания не придала голодомору статус геноцида, зато это сделал Сенат США.

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