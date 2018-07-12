Порошенко призвал поляков забыть о резне и унижениях

Глава Украины Петр Порошенко поделился впечатлениями от встречи с польским президентом Анджеем Дудой в рамках саммита Североатлантического альянса в Брюсселе. Украинский президент выступил с заявлением не политизировать отношения двух стран и, что любопытно, "оставить прошлое в прошлом".
Порошенко выразил благодарность соседнему государству за оказанную поддержку. По его словам, Анджей Дуда — сильный и целеустремленный политик, а Польша — цельное и самодостаточное, сильное государство. Порошенко заявил, что они с Дудой решили оставить все, что было между двумя этими странами в прошлом — забыть старые обиды, недомолвки, ссоры и войны.
Отметим, что забывать Польше и Украине придется многое. Сказать, что между двумя этими государствами за всю историю их существования было достаточно конфликтов, и конфликтов кровопролитных — значит не сказать ничего.
В частности, современную историю дипломатических взаимоотношений Польши с Украиной омрачает отношение к лидеру украинских националистов Степану Бандере. Варшава видит в нем врага польского народа и непосредственного участника геноцида поляков, а на Украине же, особенно в западной ее части, Бандера в последние годы почитается за национального героя.
Читайте также:
Украинские националисты довели Варшаву до ручки
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Об этом свидетельствуют результаты анализов крови, а также рентгеновское обследование.
Сирийская ПВО подбила израильский самолет во время отражения бомбардировки.
Россияне считают, что для благополучия страны необходимо национализировать промышленность и раскулачить олигархов. За это проголосовало 37% респондентов
Руководство Молдавии всячески выслуживается перед Западом, чтобы оставаться у власти как можно дольше и воровать западные деньги, сказал "Правде.Ру" эксперт.