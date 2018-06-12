Киев: дамба с химотходами рушится, спасайтесь

По данным министерства по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины, в Торецке разрушена дамба хранилища химического завода.

"Зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения", - сообщило министерство в Twitter.

По данным украинской стороны.в хранилище содержится 270 тонн химических отходов, оно заполнено на 90%.

В настоящее время специалисты взяли пробы почвы и воздуха на месте ЧП. Проводится анализ. В ближайшее время будут взяты пробы из водоемов на предмет возможного загрязнения.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что в свете украинского переворота появилось много публикаций об интересах стран ЕС и США на Украине. Одним из таких интересов, по некоторым данным, могут быть ядерные захоронения на земле, пережившей чернобыльскую трагедию. Pravda.Ru разбиралась, достоверна ли информация о том, что Украину будут использовать в качестве могильника для атомных отходов.

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