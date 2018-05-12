На Украине забывают героев ВОВ

Украинцы забывают о героях Великой Отечественной войны, глядя на тех, кто сегодня участвует в конфликте в Донбассе. Об этом заявил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

Как он отметил в интервью местным СМИ, если сравнивать погибших в ВОВ и тех, кто погиб в Донбассе, то "надуманные герои так называемой Великой Отечественной войны" уходят в тень, уступая место новым героям, которыми становятся погибшие в Донбассе.

По мнению Вятровича, на сегодняшний день в украинском сообществе происходят фундаментальные изменения, которые связаны с отношением к силовикам, которые раньше были обычными люди, а сегодня уже стали героями.

Напомним, ранее украинские депутаты приняли изменения в закон о статусе ветеранов Великой Отечественной войны, которым им предоставляются гарантии и соцзащита. ВОВ теперь именуется Второй мировой.

Кроме того, в рамках декоммунизации Украина полностью избавилась от памятников Ленину. За последние два года в стране уничтожены почти 2,5 тысячи монументов. Из них Ленину посвящены примерно полторы. Отмечается, что какие-то незначительные памятники еще могут оставаться в отдаленных селах, но постепенно и они будут демонтированы.

Что касается украинских силовиков. Правозащитники неоднократно обвиняли их в пытках жителей Донбасса.

Некоторых даже использовали в качестве "живого щита" и заставляли работать на линии огня. Не брезговали силовики и грабежами, проводя незаконные обыски и конфискуя личные вещи. Всего за два года к ответственности за такие преступления были привлечены около 50 силовиков СБУ.

Также существует мнение, что на Украине созданы секретные тюрьмы, где содержатся тысячи неугодных, поддержавших Россию.