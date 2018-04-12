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Источник Правда.Ру

Украина просит ядерное оружие для "сожжения Донбасса и Москвы"

Мир » Бывший СССР » Украина

На Украине лидер Радикальной партии Олег Ляшко потребовал "исправить" ядерное разоружение страны, назвав его ошибкой. Он напомнил, что об этом говорил и секретарь СНБО Александр Турчинов, пишет политик в своем "фейсбуке".

Украина просит ядерное оружие для

"Я об этом говорил десятки раз: это наша стратегическая ошибка, за которую мы сегодня платим кровью и территориями. Ошибки нужно уметь не только признавать, но и исправлять", — пишет Ляшко.

По его словам, "на Украине для этого есть все возможности, была бы только политическая воля и понимание национальных интересов".

Ранее сообщалось, что Украина официально заявила о желании вернуть себе ядерный статус и, фактически, попросила у США помочь с ядерным оружием. Об этом, в частности, заявил глава МИД Украины Павел Климкин — сообщив, что его страна "выступает за пересмотр Будапештского меморандума, заключенного в 1994 году и закрепившего неядерный статус страны".

"Конечно, нам нужна поддержка США в перезапуске переговоров сторон, подписавших Будапештский меморандум",- сообщил он.

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