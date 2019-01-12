На Украине вновь признали недееспособность армии страны

В последние годы на Украине все чаще и чаще говорят о том, что национальная армия слаба и не может решать самые серьезные задачи.

Такого мнения придерживается и полковник запаса Вооруженных сил Украины Святослав Стеценко. Украинская армия, уверен он, на сегодняшний день не способна защитить свои земли.

Примечательно, что под территориями современной Украины Святослав Стеценко понимает Крымский полуостров. Так, в числе прочего полковник запаса ВСУ раскритиковал военное руководство страны и действующую власть за недавние события в Керченском проливе.

Три корабля Военно-морских сил Украины, напомним, совершили тогда дерзкую провокацию и незаконно пересекли границы Российской Федерации в акватории Азовского моря. Украинскую сторону ждало фиаско — Россия незамедлительно отреагировала на вызов и задержала военные морские суда Украины.

По мнению Святослава Стеценко, у современной Украина есть абсолютно право бороться как за Керченский пролив, так и за территории Крымского полуострова. Однако, убежден Стеценко, сегодняшняя армия Незалежной к этому просто-напросто не готова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американский аналитический портал Business Insider составил список самых мощных европейских армий. На первом месте списка оказалась Российская Федерация, на втором — Франция, а на третьем — Великобритания. Украина заняла в данном рейтинге лишь десятую строчку.

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