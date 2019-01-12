В "Нафтогазе" обнаружили "шантаж" со стороны "Газпрома"

Глава украинской государственной компании по добыче, переработке и транспортировки нефти и газа «Нафтогаз» Юрий Витренко обвинил российский «Газпром» в шантаже.

Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Так, по словам Юрия Витренко, представители «Газпрома» якобы шантажируют «Нафтогаз» и настаивают на том, чтобы украинская компания отказалась от своей недавней победы в арбитражном суде. Если же «Нафтогаз» не согласится сделать это, рассказывает Витренко, то «Газпром», по его словам, прекратит любое сотрудничество с компанией соседнего государства.

Таким незаконным способом, уверен Юрий Витренко, российская компания хочет вернуться к старому варианту сотрудничества, действующему еще до победы «Нафтогаза» в суде.

Напомним, что в феврале минувшего года европейский суд обязал «Газпром» заплатить «Нафтогазу» два с половиной миллиарда долларов по иску за транзит газа. Российская компания же, отметим, обжаловала иск. «Газпрому» удалось добиться приостановки исполнения "транзитного" решения европейского суда.

Любопытно, что изначально «Нафтогаз» требовал от «Газпрома» почти два десятка миллиардов долларов.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что одна из крупнейших украинских газо- и нефтедобывающих корпораций обнаружила несколько тысяч нелегальных врезок к газопроводу на территории Украины. Столь хитрым способом, как оказалось, граждане страны воруют газ.

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