На Украине считают, что Крымский мост ненадежен и опасен

Крымский мост построен с многочисленными нарушениями и просчетами. Это по-настоящему опасное сооружение, считают на Украине.

Таким мнением в интервью украинским средствам массовой информации поделился глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

По словам украинского политика, Крымский мост крайне ненадежен. Вадим Черныш признался журналистам, что сделал такой вывод на основе анализа спутниковых снимков. По словам украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, из-за допущенных при строительстве просчетов Крымский мост постоянно находится в движении — одни его части поднимаются, а в другие опускаются.

Примечательно, что в ходе интервью Вадим Черныш назвал Крымский мост "бутафорским пропагандистским проектом".

Недавно, напомним, Военно-морские силы Украины совершили дерзкую провокацию, незаконно нарушив государственные границы Российской Федерации в Азовском море. Российская сторона отреагировала на это незамедлительно и задержала три украинских военных морских судна. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам украинского министра обороны, Незалежная совершит и второй, "и двадцатый, и сотый" проходы по Керченскому проливу.

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