Мнение: Украина будет готова к вступлению в НАТО через 5 лет

Одной из причин государственного переворота на Украине в 2014 году стало стремление граждан страны к евроинтеграции и сближению с Западом. Подобного политического курса официальный Киев придерживается и сегодня.
Бывший заместитель генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко считает, что Незалежная может вступить в Североатлантический альянс буквально через 5-10 лет. По словам Романенко, украинская армия может действовать по общепринятым стандартам НАТО уже в 2020 году. Тогда уже, отметил экс-заместитель генштаба ВСУ, Украина останется лишь заполучить план действий относительно своего членства в военно-политическом блоке от руководства Североатлантического альянса.
Напомним, что современная Украина стала официальным кандидатом на вступление в международный альянс в марте прошлого года. Любопытно, что в последние годы страна является одним-единственным государством-партнером Североатлантического альянса, который принимает участие во всех без исключения его операциях.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению украинского социолога и политолога, Украину в ближайшие год-два ждет серьезнейший экономический кризис. Это, поделился мнением эксперт в эфире одного из украинских телеканалов, повлечет за собой революцию "голодных кастрюль да холодных квартир".
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