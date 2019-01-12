Украинский эксперт в эфире ТВ-канала предсказал стране экономический обвал

В конце 2019 года Украину, возможно, ждет самый настоящий экономический обвал и, как следствие, социальная революция.

Таким мнением в эфире украинского телеканала "112 Украина" поделился экономист и политолог Андрей Ермолаев.

Так, по мнению эксперта, Незалежную в ближайшие год-два ждут сильнейшие экономические потрясения. По словам Андрея Ермолаева, столь сильных проблем в экономике Украина еще не испытывала. Всему виной, объясняет Ермолаев, глубокая долговая яма, в которую угодила страна.

Эксперт, что примечательно, считает, будто Соединенные Штаты Америки и Европа сознательно и целенаправленно держат Украину "на капельнице" — выдают кредиты, транши и субсидии, расплатиться по которым Киев на сегодняшний день не может.

Андрей Ермолаев в эфире украинского телеканала "112 Украина" поделился мнением, что столь крупный экономический обвал, который, возможно, ждет Украину в будущем, спровоцирует серьезные волнения среди населения. Возможно, подчеркнул Ермолаев, начнется самая настоящая революция. "Бунт голодных кастрюль и холодных квартир", — назвал вероятные грядущие социальные потрясения на Украине эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Украины Петр Порошенко считает, будто страна миновала финансовый кризис и теперь будет двигаться лишь вперед. Таким мнением глава государства поделился в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

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