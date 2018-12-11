Аварии экспресса в Борисполь в Киеве сочли "нормой"

Скоростной поезд из Киева в аэропорт "Борисполь" не выполняет поставленную задачу, но министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает это «нормальным».

«Когда мы говорим о таких технических трудностях - они объективны. На линии работают десятилетние дизельные поезда польского производства. Тем не менее, из более чем 500 поездок мы имеем 4 поломки. Я считаю, это менее 1%", - сказал министр в интервью «Украинским новостям».

Издание напоминает, что "Укрзализныця" открыла железнодорожное сообщение 30 ноября.

Скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался на следующий день после его запуска - 1 декабря, затем 4 ноября и 8 декабря. Вероятно, была и четвертая поломка или министр не в курсе, что их было три.

По словам очевидцев, возникает проблема с тягловой силой, и экспресс тянет обычный локомотив. Добавим, что проект Kyiv Boryspil Express обошелся стране в 580 млн гривен. Стоимость билета составляет 80 гривен, расчетное время в пути - 35 минут.

Сообщение торжественно открыл Петр Порошенко, экспресс был им и премьером Владимиром Гройсманом представлен, как быстрый и надежный способ сообщения с международным аэропортом.

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