Украинские моряки в "Матросской тишине" пожаловались на "Русское радио"

Украинские моряки, задержанные возле Керченского пролива 25 ноября, а ныне находящиеся в СИЗО "Матросская тишина", пожаловались на репертуар "Русского радио".

По словам одного из них, Андрея Эйдера, радиостанцию он "уже возненавидел", но доступна только эта, и к тому же "там хоть какие-то новости".

Известно о ненависти украинских моряков стало из писем, которые они передали родным. Эйдер и еще один украинский моряк, Андрей Артеменко, в ходе керченского инцидента получили ранения и сейчас их лечат.

Ведущая "Русского радио" Алла Довлатова в комментарии для радиостанции "Говорит Москва" рассказала, что почти половина исполнителей в эфире — "ребята с Украины" (речь об эфире "Русского радио"), разумеется. Она также сообщила о "какой-то девушке", которая поет песню на украинском языке (опять же, в эфире "Русского радио") и добавила, что никакой дискриминации исполнителей нет.

Ситуацию прокомментировала и замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, которая сообщила, что в СИЗО радиостанции должны постоянно ротироваться.

Вообще говоря, в соседней стране работает "Русское радио — Украина". Трудно сказать, был ли его слушателем украинский мореход Андрей Эйдер, но радиостанция неукоснительно соблюдает местный закон, который предписывает, чтобы доля песен на украинском языке была не менее 30 процентов.

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