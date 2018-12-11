На президентских выборах на Украине люди будут руководствоваться больше военными предпочтениями, а не экономическими. Поэтому победу безусловно одержит Петр Порошенко.
Об этом заявил украинский военный эксперт Алексей Арестович, информирует сайт replyua. net. Военные вопросы всегда важнее экономических, именно поэтому смены президента Украины не произойдет, и Петр Порошенко выйдет не только во второй тур президентских выборов, но и победит на выборах, заметил эксперт.
Он подчеркнул, что такая оценка базируется на его навыках оценивать военно-политическую обстановку.
По словам эксперта, "вопрос в том, что никто сегодня не может сказать, какую политику будет проводить другой президент, тот же Гриценко или Тимошенко". "А, какую политику будет и дальше проводить действующий президент — мы знаем точно. Она может нас не устраивает, к примеру, в вопросе борьбы с коррупцией или темпами борьбы с коррупцией или экономическим развитием, но военный вопрос перекрывает все эти вопросы" — резюмировал военный эксперт.
По данным "Socic" на вопрос: "Кто по вашему мнению победит на выборах и станет президентом?". "Не знаю" ответили 36,8%, на втором месте — Петр Порошенко — 17,6%, на третьем — Юлия Тимошенко с разрывом почти — 11,8%. Опрос интересен тем, что он показал насколько меняются предпочтения украинских граждан, если всего лишь немного изменить формулировку вопроса.
Так, на вопрос: "Если бы выборы президента проходила ближайшей недели — за кого вы бы отдали свой голос?, Порошенко едва набирает 7% вслед за Юлией Тимошенко и Владимиром Зеленским.
Как сообщала "Правда. Ру" украинский президент считает, что Москва планирует помешать выборам главы Украины, которые пройдут в марте 2019 года. Он уверен, что РФ готовит некую полномасштабную акцию, чтобы помешать свободному волеизъявлению украинского народа на мартовских выборах.
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