Петр Порошенко делает грядущие президентские выборы на Украине предсказуемыми

В марте следующего года на Украине пройдут очередные выборы главы государства. Действующий президент страны Петр Порошенко делает их весьма и весьма скучными.

Об этом пишет украинское издание "Главред".

Дело в том, убеждены авторы материала, что Петр Порошенко, скорее всего, "протиснется" во второй тур президентских выборов. И там, уверен "Главред", встретится с Юлией Тимошенко, лидером украинской политической партии "Батькивщина". Решая, у кого из них больше шансов стать президентом Украины, украинские журналисты ставят на Тимошенко.

Все будет очевидно и предсказуемо, убеждены они. Но, однако, в случае, если Петр Порошенко все же откажется баллотироваться на президентские выборы, все может быть иначе, считают авторы "Главреда".

Однако, подчеркивают они, все упирается в действия Соединенных Штатов Америки. Авторы материала резюмируют, что каково бы ни было решение Петра Порошенко и всех прочих явных и неявных кандидатов на президентское кресло, последнее слово все равно будет за Вашингтоном. А США, пишет "Главред", свое слово еще по поводу грядущих на Украине президентских выборов не сказали.

"Лишним" на выборах президента Украины Петра Порошенко считают не только украинские средства массовой информации. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что подобного мнения придерживается и американское издание "Atlantic Council". Тамошние журналисты считают, что причины нынешнего плачевного состояния Украины кроются в аморфности и неэффективности действующей политической верхушки. В этой связи, пишет ""Atlantic Council", президентские выборы-2019 становятся последним шансом страны оттолкнуться от дна.

Фото: официальный сайт Президента Украины

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