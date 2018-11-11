Петр Порошенко объявил Польшу другом Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан Польши с Днем независимости.

Это Порошенко сделал в своем аккаунте в социальной сети Facebook. По словам украинского президента, Польша является дружественным Украине государством. Петр Порошенко пожелал стране благополучия, процветания и мира.

Отметим, что в этом году Польша празднует большой юбилей — 100-летие восстановление независимости страны.

Напомним, что в последние годы между Киевом и Варшавой выстроились нервные, напряженные отношения. Все из-за по-разному трактующихся сторонами общих исторический событий. Так, в Польше активно критикуют Украину из-за их героизации участников Украинской повстанческой армии*. Весной текущего года в Польше даже вступил в силу закон, что подразумевает уголовную ответственность за пропаганду подобной идеологии и отрицании Волынской резни — геноцида польского населения Украинской повстанческой армией*.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению украинского генерала, повинны в том, что Украина до сих пор не в Североатлантическом альянсе, действующий президент Российской Федерации Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель.

*Организация, признанная экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

Читайте также:

Украина заваливает Польшу товарами: поляки не рады