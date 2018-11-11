Петр Порошенко объявил Польшу другом Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан Польши с Днем независимости.
Это Порошенко сделал в своем аккаунте в социальной сети Facebook. По словам украинского президента, Польша является дружественным Украине государством. Петр Порошенко пожелал стране благополучия, процветания и мира.
Отметим, что в этом году Польша празднует большой юбилей — 100-летие восстановление независимости страны.
Напомним, что в последние годы между Киевом и Варшавой выстроились нервные, напряженные отношения. Все из-за по-разному трактующихся сторонами общих исторический событий. Так, в Польше активно критикуют Украину из-за их героизации участников Украинской повстанческой армии*. Весной текущего года в Польше даже вступил в силу закон, что подразумевает уголовную ответственность за пропаганду подобной идеологии и отрицании Волынской резни — геноцида польского населения Украинской повстанческой армией*.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению украинского генерала, повинны в том, что Украина до сих пор не в Североатлантическом альянсе, действующий президент Российской Федерации Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель.
*Организация, признанная экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.
Читайте также:
Украина заваливает Польшу товарами: поляки не рады
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Правительство продолжает "куражиться" с пенсионной реформой - теперь работающие старики не будут получать заслуженную социальную пенсию. Ее отберет государство.
Правительство продолжает "куражиться" с пенсионной реформой - теперь работающие старики не будут получать заслуженную социальную пенсию. Ее отберет государство.
Вопиющий случай произошел в Красноярском крае. Там, провернув аферу, чиновницы "заработали" два миллиона рублей.
Опубликована книга, в которой рассказывается настоящая причина ненависти Запада к России. Она проста - Россия "больше не делает то, что ей приказывают"