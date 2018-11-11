На Украине назвали Путина и Меркель виновными в срыве плана по вступлению страны в НАТО

Украина, по-видимому, не оставляет надежд вступить в Североатлантический альянс. Так, разговоры об этом, во всяком случае, в Незалежной не утихают.

Украинский генерал Игорь Романенко поделился своим видением сложившейся ситуации с вступлением Украины в НАТО. Так, по словам Романенко, ближе всего к этому страна была в далеком 2008 году. Но тогда, утверждает украинский генерал, все планы Киева сорвали действующий президент Российской Федерации Владимира Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель.

Игорь Романенко обвинил Путина и Меркель в сговоре. Когда руководство Североатлантического альянса уже было готово предоставить Украине план действий по вступлению в международный клуб, Россия и Германии выступили против, утверждает украинский генерал. К их мнению, посетовал Игорь Романенко, в руководстве Североатлантического альянса прислушались.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский журналист обвинил Ангелу Меркель в предательстве Украины. Все из-за того, что немецкий канцлер поздоровалась, пожала руку и улыбнулась российскому президенту Владимиру Путину. Работник украинских средств массовой информации заявил, что такое поведение идет вразрез с общечеловеческими принципами, пропагандируемыми в Европе.

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