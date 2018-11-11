На Украине сравнили Крым с жемчужиной и пожалели о его потере

Крымский полуостров, некогда входивший в состав Украины, был "жемчужиной в короне". Граждане Незалежной жалеют о том, что лишились его.

Об этом заявила бывший украинский депутат Анна Герман. Необходимо, считает она, вернуть Крым в состав Украины. Добиться этого будет сложно, отмечает экс-депутат. Для этого, указывает Анна Герман, необходимо найти некий общий компромисс.

На сегодняшний день возвращение Крымского полуострова в состав Украины выглядит сценарием нереальным, поделилась Анна Герман. Также она добавила, что перед мировой общественностью стоит задача прекратить кровопролитную войну на Донбассе. Бывший украинский депутат считает, что открытое вооруженное столкновение началось из-за ряда ошибок, допущенных Киевом. В потере Крымского полуострова также виновато нынешнее украинское правительство, подчеркнула Герман. Ведь на референдуме 2014 года жители полуострова проголосовали так именно потому, что испугались войны, резюмировала она.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Верховной раде есть те, кто хочет вернуть Крымский полуостров силой. Не сегодня и сейчас, но когда-нибудь.

Также "Правда.Ру" писала о том, что украинская журналистка предложила отдать полуостров Соединенным Штатам Америки. По ее словам, это не будет проблемой, ведь он до сих пор якобы принадлежит Украине. А жители Крыма, считает работница украинских СМИ, выступят за присоединение к США, узнав только размер американских пенсий.

Фото: Fotodom. ru/DP

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