Японцы расскажут о Крыме всю правду

Японская делегация посетила Крымский полуостров. Представители Страны Восходящего Солнца заявили, что хотели бы узнать о Крыме всю правду и поведать ее своим соотечественникам.
Об этом заявил глава делегации, председатель неправительственной организации «Иссуй-Кай» Мицухиро Кимуру. Японец выразил надежду, что отношения между Японией и Крымом не закончатся на визите делегации на полуостров, а продолжат развиваться и крепнуть.
Говоря о том, что его побудило отправиться в Крым, Мицухиро Кимуру заявил, что его на поездку подтолкнуло желание получить объективную информацию о полуострове. Кимура подчеркнул, что члены делегации видят своим долгом рассказать гражданам Японии о том, что происходит в Крыму на самом деле.
Напомним, что полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума в 2014 году. На западе российскую сторону обвинили в "оккупации". Соединенные Штаты Америки и многие европейские страны ввели в отношении России санкции. На данный момент официально признали Крым частью России лишь Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Корейская Народная Демократическая Республика и Сирия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Крымский полуостров посетила делегация из Словакии. Посетившие Крым словацкие чиновники и бизнесмены согласились с тем, что он - российский. Также они рассказали о том, что Киев хотел сорвать их поездку.
Фото: Fotodom.ru
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