Готовим флот и спецназ? Украина арестует еще один корабль

Постоянный представитель украинского президента в Крыму Борис Бабин заявил, что в скором времени Украина арестует еще один российский корабль.
Речь идет о судне "Механик Погодин", говорит Бабин. В данный момент корабль находит в морском торговом порту Херсона, и, по его словам, выйдет оно оттуда нескоро. Украинский постоянный представитель в Крыму заявляет, что Служба безопасности Украины исправно делает свою работу и на этот раз доведет начатое дело до победного конца.
Согласно представителям СБУ, российская сторона задержала в Азовском море целую сотню кораблей. Они заявляют, что Российскую Федерацию ждут зеркальные меры со стороны Украины.
Напомним, что в марте этого года Украиной было задержано российское рыболовецкое судно "Норд". Якобы за то, что оно нарушило правила въезда и выезда с "оккупированного" Крымского полуострова. Нескольким россиянам удалось вернуться на родину, но большая часть экипажа все еще находится в неволе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петр Порошенко приказал украинскому министру обороны принять меры, чтобы предотвратить задержание кораблей российскими военными. Также "Правда.Ру" рассказывала о плачевном состоянии военно-морских сил Украины и о том, что же Киев планирует с этим делать.
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