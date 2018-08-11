Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Готовим флот и спецназ? Украина арестует еще один корабль

Мир » Бывший СССР » Украина

Постоянный представитель украинского президента в Крыму Борис Бабин заявил, что в скором времени Украина арестует еще один российский корабль.

Готовим флот и спецназ? Украина арестует еще один корабль. 390652.jpeg

Речь идет о судне "Механик Погодин", говорит Бабин. В данный момент корабль находит в морском торговом порту Херсона, и, по его словам, выйдет оно оттуда нескоро. Украинский постоянный представитель в Крыму заявляет, что Служба безопасности Украины исправно делает свою работу и на этот раз доведет начатое дело до победного конца.

Согласно представителям СБУ, российская сторона задержала в Азовском море целую сотню кораблей. Они заявляют, что Российскую Федерацию ждут зеркальные меры со стороны Украины.

Напомним, что в марте этого года Украиной было задержано российское рыболовецкое судно "Норд". Якобы за то, что оно нарушило правила въезда и выезда с "оккупированного" Крымского полуострова. Нескольким россиянам удалось вернуться на родину, но большая часть экипажа все еще находится в неволе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петр Порошенко приказал украинскому министру обороны принять меры, чтобы предотвратить задержание кораблей российскими военными. Также "Правда.Ру" рассказывала о плачевном состоянии военно-морских сил Украины и о том, что же Киев планирует с этим делать. 

Читайте также:

Кого СБУ записало в расстрельные списки

"Лучше русские!": Казахстан отказался размещать военные базы США

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


"Украинское СБУ – это филиал американского ЦРУ"
Темы Россия Украина Порошенко Азовское море
Обсудить
Актуальная аналитика
Мнение эксперта
Тимур Аитов: Плюсы блокчейна перевешивают риски
Формула небес
Компанию Apple основали масоны
Православие
У Бога дублей не бывает
Новости Все >
Будь осторожен: в каких регионах легче "сесть" за репост и митинг
У россиян могут отнять дачи из-за просроченных документов
Готовим флот и спецназ? Украина арестует еще один корабль
Проспаться бы ему: Порошенко поклялся захватить Ялту
Хитрить по-русски: сочинец переделал сплошную разметку под себя
Россия поиздевалась над "звездным десантом" США
"Лучше русские!": Казахстан отказался размещать военные базы США
Дым и осколки: В США перехвачен угнанный авиалайнер
Ранимым британским студентам запретят читать жестокого Достоевского
Украинцы терпят издевательства в Европе
Читательский топ
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Черному морю предсказали неминуемую гибель
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
Новые санкции убьют США, а не Россию
Экс-глава ЦРУ: "Устроим бунт среднего класса для сноса Путина!"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе

В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"

Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Пенсионная реформа - путь к краху России
Регуляторы
Пенсионная реформа - путь к краху России
Мир
Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?
США и Канада
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
Бизнес
Олигархов надо заставить делиться, иначе тюрьма

Заставить олигархов делиться сверхдоходами - это необходимое, но недостаточное условие для проведения экономических реформ в РФ, сказал "Правде.Ру" эксперт.

Олигархов надо заставить делиться, иначе тюрьма
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Власть
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Украина
Порошенко задумал сделать армию нацистов-зомби
Украина
Угрожали казнить: Светлана Алексиевич отменила выступление на Украине
Власть
Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе

В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"

Опубликован "жуткий темник" властей по пенсионной реформе
Простуженных детей не пустят в детсад и школы
Здоровье
Простуженных детей не пустят в детсад и школы
Мир
Фрегат ВМФ России условно утопил мощнейшую подлодку США
Культура
Памятник Рихарду Зорге установят во Владивостоке
Соломон Соловьев Компанию Apple основали масоны Соломон Соловьев Любовь Степушова Найден "жареный петух", который клюнет Америку Любовь Степушова Сергей Костин Пентхаус для крыс, или Сколько стоят помойки всей Москвы Сергей Костин
Комментарии
Проспаться бы ему: Порошенко поклялся захватить Ялту
Проспаться бы ему: Порошенко поклялся захватить Ялту
Найден "жареный петух", который клюнет Америку
"Заныкали два бюджета страны!": власти отнимут у россиян все накопления
Проспаться бы ему: Порошенко поклялся захватить Ялту
Ранимым британским студентам запретят читать жестокого Достоевского
Олигархов надо заставить делиться, иначе тюрьма
Казаки начали сносить "сатанинские" памятники
Казаки начали сносить "сатанинские" памятники
Олигархов надо заставить делиться, иначе тюрьма
Угрожали казнить: Светлана Алексиевич отменила выступление на Украине
Олигархов надо заставить делиться, иначе тюрьма
Олигархов надо заставить делиться, иначе тюрьма
Все из-за Турции: МИД Греции нашел причину проблем с Россией
Все из-за Турции: МИД Греции нашел причину проблем с Россией
Проспаться бы ему: Порошенко поклялся захватить Ялту
Миллион неучтенных: нелегалов все больше. Что делать?
"Лучше русские!": Казахстан отказался размещать военные базы США
Пенсионная реформа - путь к краху России
Готовим флот и спецназ? Украина арестует еще один корабль
Проспаться бы ему: Порошенко поклялся захватить Ялту
США и Канада
Российская элита благословила Путина на "полную ответку"

Новый пакет санкций, который анонсирован Соединенными Штатами в адрес России, породил дискуссию: российская элита благословила Путина даже на войну с Америкой.

Российская элита благословила Путина на "полную ответку"
Как промывают мозги химическим оружием
Мир
Как промывают мозги химическим оружием
Без иллюзий: Россия утверждена главным врагом США
США и Канада
Без иллюзий: Россия утверждена главным врагом США
На Украине начался цыганский геноцид?
Украина
На Украине начался цыганский геноцид?
"Новичок" ударил в головы сочинителей санкций
США и Канада
"Новичок" ударил в головы сочинителей санкций
Атака дронов на Мадуро - это знак Эрдогану
Южная Америка
Атака дронов на Мадуро - это знак Эрдогану
Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?
Мир
Была ли права Ванга, говоря о Третьей мировой?
Порошенко задумал сделать армию нацистов-зомби
Украина
Порошенко задумал сделать армию нацистов-зомби
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Новости Грузии
Бежали робкие грузины: как Россия победила Грузию
Саудиты обвинили канадцев в домогательстве
Ближний Восток
Саудиты обвинили канадцев в домогательстве
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ