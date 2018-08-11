Проспаться бы ему: Порошенко поклялся захватить Ялту

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что хотел бы видеть над Ялтой развевающийся украинский флаг. Своим смелым заявлениям он шокировал ялтинцев.
Так, сегодня, в день города Ялты, Порошенко написал, что, по его мнению, над городом и над всем Крымским полуостровом в скором времени будет "развеваться сине-желтый стяг". Также украинский президент уверен, что ялтинцы в скором времени услышат и гимн Незалежной.
Отметим, что Ялта празднует день города во вторую субботу августа.
Напомним, что Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году, в результате проведенного на территории полуострова референдума. Тогда многие западные страны прозвали этот поступок России "оккупацией" и ввели в отношении нее ряд санкций. Москва же неоднократно заявляла и продолжает придерживаться позиции, что вхождение Крымского полуострова в состав РФ было всецело и полностью законным.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Порошенко грозился поднять украинский флаг и над Севастополем, другим крымским городом. Что любопытно, об этом глава Украины заявил в своем аккаунте в Twitter также в день города Севастополя. Тогда пользователи социальной сети высмеяли слова Порошенко, предложив ему лично приехать в Крым и спросить у местных жителей, украинский Севастополь или же российский.
Фото: pravda.ru
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