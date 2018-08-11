Украинцы терпят издевательства в Европе

Граждане Украины, уезжающие на заработки в Европу, все чаще становятся жертвами мошенников. Украинцам в западных странах, по-видимому, не особо рады.
Не помогает даже введенный недавно безвизовый режим. Дело в том, что зачастую украинцы просто-напросто не могут оформить необходимый пакет документов, чтобы спокойно жить и работать на территории иностранного государства.
Не секрет, что многие из мигрантов из Украины мечтают устроиться на работу в Германию, или даже в страны Скандинавского полуострова — Норвегию и Финляндию. Этим-то и пользуются мошенники. Они предлагают жаждущим больших денег украинцам работать в странах западной Европы по польской рабочей визе, уверяя, что это якобы законно. На деле же это грозит депортацией.
Такая тенденция приводит к тому, что в европейских странах появляются самые настоящие трудовые лагеря, где граждане Украины живут в тяжелых, а порой и вовсе нечеловеческих условиях. Терпят издевательства, притеснения и дискриминацию.
Ранее "Правда.Ру" неоднократно писала о том, какие злоключения происходят с украинскими мигрантами в Европе.
Отметим, что украинскому правительству, кстати, бегство населения на запад весьма и весьма выгодно. Так, совсем недавно, например, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила, что экономика Украины держится на плаву благодаря уехавшим на заработки украинцам. Согласно статистике, лишь за первое полугодие 2018 года, работающие заграницей граждане Украины перечислили в бюджет страны 5 млрд евро.
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