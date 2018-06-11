Порошенко рассказал, когда Украина войдет в НАТО и ЕС

фото: официальный сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко поделился своим мнением о вступлении страны в Евросоюз и Североатлантический альянс. На встрече со студентами Академии лидерства в Киеве Порошенко объявил, что Украина войдет в эти международные клубы к 2030 году.

Украинское правительство уже давно заявило о желании интегрироваться в Европу. Напомним, что события 2014 года начались в том числе и из-за того, что украинцы стремились стать европейцами. Однако, несмотря на неукротимое желание Украины войти в НАТО и ЕС, пока это не представляется возможным. Украина на сегодняшний день не соответствует целому множеству критериев, выдвигаемых данными международными клубами для своих членов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина войдет с Североатлантический альянс еще совсем нескоро, даже несмотря на определенные подвижки в сфере ее военного вооружения.

Евросоюз же не готов принять Украину из-за большого уровня коррупции в государстве и устаревшей таможенной системы.

Отметим, что украинский политолог Максим Яли поделился мнением, что, если когда-нибудь Украина и будет соответствовать статусу члена Евросоюза, такой международной организации уже может и не быть. Яли объявил о вполне реальной перспективе развала международного клуба в связи с последними разногласиями между европейскими странами.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook