Президент Украины Петр Порошенко поделился своим мнением о вступлении страны в Евросоюз и Североатлантический альянс. На встрече со студентами Академии лидерства в Киеве Порошенко объявил, что Украина войдет в эти международные клубы к 2030 году.
Украинское правительство уже давно заявило о желании интегрироваться в Европу. Напомним, что события 2014 года начались в том числе и из-за того, что украинцы стремились стать европейцами. Однако, несмотря на неукротимое желание Украины войти в НАТО и ЕС, пока это не представляется возможным. Украина на сегодняшний день не соответствует целому множеству критериев, выдвигаемых данными международными клубами для своих членов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина войдет с Североатлантический альянс еще совсем нескоро, даже несмотря на определенные подвижки в сфере ее военного вооружения.
Евросоюз же не готов принять Украину из-за большого уровня коррупции в государстве и устаревшей таможенной системы.
Отметим, что украинский политолог Максим Яли поделился мнением, что, если когда-нибудь Украина и будет соответствовать статусу члена Евросоюза, такой международной организации уже может и не быть. Яли объявил о вполне реальной перспективе развала международного клуба в связи с последними разногласиями между европейскими странами.
Около 5 тысяч граждан Украины собираются посетить мундиаль в России. И, как стало известно, некоторые из них едут не для того, чтобы насладиться красивой игрой.
Докажите, что по делу о крушении МН17 использовались ложные доказательства. Так прокомментировала Bellingcat пост в твиттере первого зама постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о своей работе.
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Конечно, этот шаг Асада согласован с Москвой, но не с Тегераном, высказал мнение видеостудии Pravda.Ru член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян. Это предупреждение Грузии о том, чтобы она не воплощала свои планы вступления в НАТО.