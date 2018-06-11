На Украине наложат табу на слово "родители"

Министерство образования Украины выступило с предложением убрать из школьной литературы слово "родители" и заменить его менее конкретным термином "родные". Как заявили в пресс-службе ведомства, использование этого слова является дискриминацией по отношению ко многим украинским школьникам.
Как заявляют представители министерства образования Украины, многие школьники не могут найти в школьных учебниках ни себя, ни тех обстоятельств, в которых они существуют. Дело в том, что, по данным министерства, на сегодняшний день чуть менее половины украинских школьников воспитываются в неполных семьях. Поэтому, как уверяют представители ведомства, такие формулировки, как "расскажите о том, как вы с родителями провели выходные" обращают внимание школьников на его ограниченные возможности в связи с отсутствием одного из родителей и могут даже развить у ребенка комплекс неполноценности.
Не обошли вниманием в министерстве образования Украины и рисунки, представленные в школьных учебниках. Инициатива ведомства распространяется на те из них, где изображаются полные семьи. Такие рисунки ведомство также предложило к запрету.
Совсем недавно министерство образования уже поднимало вопрос того, что же содержится в украинских школьных учебниках. Так, в ведомстве приняли решение изъять те из них, в которых встречаются слова типа "жиды", "негры" и "цыгане".
Около 5 тысяч граждан Украины собираются посетить мундиаль в России. И, как стало известно, некоторые из них едут не для того, чтобы насладиться красивой игрой.
Около 5 тысяч граждан Украины собираются посетить мундиаль в России. И, как стало известно, некоторые из них едут не для того, чтобы насладиться красивой игрой.
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Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Конечно, этот шаг Асада согласован с Москвой, но не с Тегераном, высказал мнение видеостудии Pravda.Ru член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян. Это предупреждение Грузии о том, чтобы она не воплощала свои планы вступления в НАТО.