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На Украине наложат табу на слово "родители"

Мир » Бывший СССР » Украина

 

На Украине наложат табу на слово

Министерство образования Украины выступило с предложением убрать из школьной литературы слово "родители" и заменить его менее конкретным термином "родные". Как заявили в пресс-службе ведомства, использование этого слова является дискриминацией по отношению ко многим украинским школьникам.

Как заявляют представители министерства образования Украины, многие школьники не могут найти в школьных учебниках ни себя, ни тех обстоятельств, в которых они существуют. Дело в том, что, по данным министерства, на сегодняшний день чуть менее половины украинских школьников воспитываются в неполных семьях. Поэтому, как уверяют представители ведомства, такие формулировки, как "расскажите о том, как вы с родителями провели выходные" обращают внимание школьников на его ограниченные возможности в связи с отсутствием одного из родителей и могут даже развить у ребенка комплекс неполноценности.

Не обошли вниманием в министерстве образования Украины и рисунки, представленные в школьных учебниках. Инициатива ведомства распространяется на те из них, где изображаются полные семьи. Такие рисунки ведомство также предложило к запрету.

Совсем недавно министерство образования уже поднимало вопрос того, что же содержится в украинских школьных учебниках. Так, в ведомстве приняли решение изъять те из них, в которых встречаются слова типа "жиды", "негры" и "цыгане".

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Темы семья Украина учебники родители
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