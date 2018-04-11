Будем брать Одессу? Отвечает Владимир Шаманов

СМИ сообщили, что Украина арестовала российское судно "Trans Services Maritime", которое силой отконвоировали в порт Одессы. Об этом в своем Facebook сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Это уже второй случай захвата российской собственности и команды.

Первый произошел 26 марта, когда в международных водах Азовского моря было арестовано рыболовецкое судно "Норд".

На вопросы "Правды.Ру" ответил председатель комитета Государственной Думы по обороне Владимир Шаманов.

— Правительство мер не предпринимает, а что же законодательная власть?

— Вчера Госдума в лице Константина Затулина сформировала поручение. Первое — сделать запрос в правительство о принимаемых мерах по освобождению экипажа захваченного рыболовецкого судна "Норд". И второе — комитету по СНГ и евроазиатскому сотрудничеству, комитету по безопасности и борьбе с коррупцией, комитету по обороне подготовить предложение с целью выработки единых государственных мер по недопущению подобных явлений.

Мы сейчас внимательно изучаем все обстоятельства, которые привели к этому. И обязательно будут предприняты, совместно с федеральными органами исполнительной власти, соответствующие действия. Мы не стоим на месте. Мы однозначно вчера дали политическую парламентскую оценку.

— Какие меры борьбы с беззаконием, которое творит Киев, лично вы считаете наиболее оптимальными?

— Учитывая то, что военная составляющая — это уже крайняя сторона конфликта, решение о которой принимает первое лицо государства, наверное, на первом месте стоят политико-дипломатические методы, где надо привлечь, в том числе, и третьи страны, для того чтобы подобная практика не повторялась.

— Какие страны, например?

— Те, которые напрямую имеют влияние на украинскую сторону, может быть, это будет Германия, может быть, американцы, может быть, какие-то другие, но это уже определит сама практика взаимоотношений.

— А если Россия начнет захватывать украинские суда? Это решит проблему?

— Уподобляться украинцам не пристало большой стране. Это, безусловно, неприемлемая практика взаимоотношений международного уровня.

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