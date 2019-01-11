Власти Украины в два раза сократили пенсии граждан страны

После государственного переворота на Украине в 2014 году уровень жизни граждан страны и их реальные доходы лишь снижаются. Но цены на продукты, бензин и тарифы ЖКХ же растут.

Украинская оппозиция бьет тревогу — за пять последних лет минимальный прожиточный минимум и минимальные пенсии граждан страны сократились практически вдвое. Так, на сегодняшний день, сетуют недовольные действующей властью политики, минимальная пенсия украинцев составляет каких-то 1497 гривен. Отметим, что это чуть меньше четырех тысяч рублей.

Но представители украинского истеблишмента в то же время, указывает оппозиция, получают заработную плату в десятки, если не сотни раз больше, нежели среднестатический украинец.

Отметим, что интеграции в Европу современной Украине в некотором роде удалось добиться — по мнению многих экспертов, при реально низких доходах населения уровень тарифов ЖКХ в стране соответствует уровню тарифов в целом ряде западных государств.

Любопытно, что в минувшем году в рейтинге по уровню жизни населения Украина заняла лишь 112 строчку.

Действующий президент Украины Петр Порошенко же считает, что финансовый кризис позади. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в своем аккаунте в социальной сети Twitter глава государства похвастался итогами своей работы - за время его президентства, заявил он, Незалежной удалось добиться финансовой стабильности.

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