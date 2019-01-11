Порошенко считает, что Украина миновала финансовый кризис

Действующий президент Украины Петр Порошенко считает, что страна миновала финансовый кризис и вышла из зоны риска.

Об этом Петр Порошенко написал в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

Так, по словам украинского президента, добиться стабильности в экономике Незалежной удалось благодаря ему. В своем сообщении в Twitter Порошенко высказал мнение, что, когда он вступил в должность, страна была в считанных шагах от самого настоящего дефолта. Но, похвастался Петр Порошенко, совместными усилиями украинским властям за время его президентства удалось выйти из кризиса. Самое худшее, уверен президент Украины, позади, и теперь государство будет двигаться лишь вперед.

Примечательно, что в своем новогоднем обращении к гражданам страны Петр Порошенко также пообещал украинцам рост экономики Украины, увеличение их реальных доходов и нормализацию уровня жизни.

Не секрет, что Европа и Соединенные Штаты Америки финансируют современную Украину. Но, отметим, в последнее время делают это все менее охотно. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что Международный валютный фонд поставил Незалежной строгий ультиматум. Так, МВФ потребовал от официального Киева сначала расплатиться по существующим кредитам, а не брать новые.

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