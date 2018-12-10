Создаст ли Украина ядерное оружие и чем это грозит

В ближайшее время Украина может приступить к созданию самого настоящего ядерного оружия.

О том, что у Незалежной якобы есть технические возможности для воплощения столь амбициозного плана в жизнь, заявил бывший ее представитель в Североатлантическом альянсе Петр Гаращук.

Любопытно, что многие эксперты с ним в корне не согласны. Они считают, что на сегодняшний день Украине не по силам стать ядерной державой. Скептически отнеслись к этому заявлению Петра Гаращука и политологи. Они считают, что Соединенные Штаты Америки не захотят видеть Украину членом ядерного клуба.

Отметим, что Петр Гаращук не первый, кто поднимает вопрос создания ядерного оружия на Украине. Этот вопрос официальный Киев и украинские средства массовой информации обсуждают уже далеко не первый год.

Так, например, депутат Верховной рады Игорь Мирошниченко буквально на днях заявил о "моральном и законном праве" его страны на ядерное вооружение. Это право, по мнению Мирошниченко, современная Украина автоматические получила после того, как крупнейшие и сильнейшие мировые государства "не помогли Украине обеспечить ее территориальную целостность".

Примечательно и симптоматично, что мысль о ядерном величии Украины будоражит умы и кандидатов в президенты страны. Так, в своем аккаунте в социальной сети Facebook экс-советник главы МВД Украины Илья Кива написал: ""Я верну нашей стране ядерный статус! Это будет первое, чем я займусь, когда приду к власти".

Напомним, что после развала СССР ядерное оружие находилось на территории сразу нескольких постсоветских стран — России, Казахстана, Белоруссии и Украины. Но мировое сообщество и членов ядерного клуба это, понятное дело, не устраивало. Главы государств, которые имеют подобного вида летальное оружие, стали давить на Киев, Астану и Минск и призывали их к ядерному разоружению. Киев, отметим, согласился перевезти весь свой ядерный потенциал на территорию Российской Федерации.

Официально на сегодняшний день ядерными державами являются Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Франция, Великобритания, Китайская народная республика, Индия, Пакистан и Северная Корея. Предположительно, имеется оно у Израиля.

Любопытно, что об Украине и ядерном оружие говорят и в России. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что лидер российской политической партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в скором времени на территории сегодняшней Украины может быть применено ядерное оружие. Украине, уверен Жириновский, его "подарят", а тамошняя власть просто-напросто не сможет им правильно воспользоваться.

Читайте также:

Украина "жестко ответит" России на закрытие Азовского…