Национальный соцопрос показал - россияне ждут войны

Как сообщают СМИ и авторы некоторых телеграм-каналов, до сих пор не был опубликован еженедельный бюллетень ФОМ "Доминаты", в котором даются итоговые результаты социологических вопросов по поводу самых важных тем в российском обществе и настроений этого самого общества.

Многие находят такое молчание подозрительным и утверждают, что причина молчания ФОМ в результатах опросов по поводу актуальной внутренней политики в России и общественных настроений, которые в последнее время далеки от того, что называется симпатией, да и просто терпимым отношением к власти в России на региональном, а то и на федеральном уровне.

Впрочем, это всё может быть банальной конспирологией, а причина задержки "Доминант" находится в сугубо технической плоскости. И такое бывает.

С другой стороны, один блок исследования всё же попал в публичный доступ, и он касается Украины, а точнее, недавнего инцидента в Керченском проливе и отношения к этом российских граждан.

Реакция общественности, кстати, весьма любопытная. Дело в том, что 17% опрошенных вообще не в курсе инцидента, 48% о событии знают и 34% "что-то слышали". То есть, по сути дела, для огромного количества людей "могучий прорыв Украины" и прочее "обострение международной обстановки" прошло фоном, по касательной.

И здесь, либо это свидетельствует об уверенности граждан в российском внешнеполитическом курсе, либо о том, что головы этих граждан сейчас заняты куда более актуальными для них проблемами. Если вспоминать период 2014–2015 года, то население России было в курсе и украинской повестки, и всей ситуации вокруг Украины и отношений России с международным сообществом по этому поводу.

Впрочем, те, кто был в курсе событий в Азовском море, выражают обеспокоенность. "31% считают, что налицо серьёзное обострение конфликта между Украиной и Россией, 45% — что ничего принципиально нового в российско-украинских событиях не произошло". Вопрос про войну и обострение отношений задавался только тем респондентам, которые были хотя бы минорно в курсе событий.

Но даже этих процентов хватает чтобы понять, что угроза войны рассматривается довольно широкой частью российского общества. И "малая вероятность" или "высокая" в данном случае — не так уж важно. Куда важнее, что такая вероятность воспринимается, как вполне возможное развитие событий.

И да, судя по отношению к Украине, россияне видят именно эту страну потенциальным зачинщиком такого военного конфликта: "общественное мнение встревожено (44% считают угрозу войны реальной). Не удивительно, что доля хорошо относящихся к Украине россиян упала до 37%, а доля относящихся плохо, напротив, выросла до 34%".

В общем, пока все же отношение граждан РФ к Украине можно назвать более или менее терпимым. Но, кажется, мы наблюдаем в непосредственной динамике разрушение мифа о "братских народах" и прочих лирических и идеологических конструкций по поводу особой связи украинского и русского народов.

И основная заслуга здесь принадлежит именно Украине, её пропаганде и поведению украинского общества в подавляющем своём большинстве с самого начла Майдана и в течение нескольких лет после него. Первые попытки рядовых украинцев сменить вектор риторики начались только после серьёзных экономических и инфраструктурных проблем в этой стране.

Но, кажется, все меньше граждан РФ верит в искренность этих порывов на новую дружбу в пику официальным украинским властям. Потому, что риторика Майдана и пост-майдана весьма свежа в памяти. К тому же, военный конфликт с убийством мирных граждан на границе непризнанных Луганской и Донецкой Республик продолжается. И, более того, в силу введения военного положения на Украине, он, кажется, усиливается. А это новые жертвы. И в этом контексте такое изменения отношений россиян к украинцам выглядит вполне логично.

Впрочем, стоит отметить, что какой-то особой и принципиальной ненависти к Украине в российском обществе нет. Поскольку главные негативные факторы — это озабоченность возможной войной и обеспокоенность неадекватным поведением украинского государства. Это не ненависть, а, скорее, некое брезгливое недоумение.

Впрочем, стоит еще раз повторить, Украина сама очень долго к этому шла. И продолжает идти всё в том же направлении.