На Украине рассказали о неизбежных потерях в Азовском море

Когда началось строительство Крымского моста, Россия стала концентрировать силы в Азовском море. Для Украины ситуация осложняется не только присутствием российских кораблей в этом районе, но и тем, что представители флота стали все сильнее контролировать проходящие иностранные суда и проверять их на пути в украинские порты. Журналист Тарас Паньо рассуждает о вариантах решения этой проблемы.
За одни сутки представители ФСБ России перехватили в Азовском море семь торговых судов. Об этом сообщил Андрей Клименко.
"8 июля с 00:30 до 23:00 катера береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ перехватили шесть судов, направлявшихся в/из Бердянска или Мариуполя. Еще одно судно было перехвачено около 01:00 в ночь на 9 июля в том же районе", - написал Клименко на своей странице в facebook.
На помощь со стороны международного сообщества надеяться не приходится, так как по договору, который подписал Леонид Кучма, военные и торговые корабли под флагами Украины и России могут находиться в любой точке Азовского моря и Керченского пролива.
Однако все проверки, которые осуществляет российский флот, не повышают популярность украинских портов среди иностранных заказчиков.
Поскольку дипломатических и силовых рычагов у Украины пока нет, Тарас Паньо видит три выхода из сложившейся ситуации.
Первый - это развить военную инфраструктуру. Для это необходимо "создание москитного флота и воздушного прикрытия над Азовским морем для силового противодействия российским игрищам параллельно с денонсацией неудобного двустороннего договора".
Второй - найти компромисс с российской стороной. Для этого Украине придется отказаться от арестов кораблей, которые заходят в порты Крыма. Также шагом навстречу России может стать подача питьевой воды в Крым через Северо-Крымский канал. "Хотя от такого выхода явно попахивает предательством национальных интересов".
И третий - отказаться от портов в Азовском море и перенаправить торговые потоки в порты Черного моря, где грузы придется доставлять в перевалочные пункты по железной дороге. Однако этот способ решения проблемы представляется слишком дорогим.
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