Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

На Украине рассказали о неизбежных потерях в Азовском море

Мир » Бывший СССР » Украина

Когда началось строительство Крымского моста, Россия стала концентрировать силы в Азовском море. Для Украины ситуация осложняется не только присутствием российских кораблей в этом районе, но и тем, что представители флота стали все сильнее контролировать проходящие иностранные суда и проверять их на пути в украинские порты. Журналист Тарас Паньо рассуждает о вариантах решения этой проблемы. 

За одни сутки представители ФСБ России перехватили в Азовском море семь торговых судов. Об этом сообщил Андрей Клименко.

"8 июля с 00:30 до 23:00 катера береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ перехватили шесть судов, направлявшихся в/из Бердянска или Мариуполя. Еще одно судно было перехвачено около 01:00 в ночь на 9 июля в том же районе", - написал Клименко на своей странице в facebook. 

На помощь со стороны международного сообщества надеяться не приходится, так как по договору, который подписал Леонид Кучма, военные и торговые корабли под флагами Украины и России могут находиться в любой точке Азовского моря и Керченского пролива.

Однако все проверки, которые осуществляет российский флот, не повышают популярность украинских портов среди иностранных заказчиков. 

Поскольку дипломатических и силовых рычагов у Украины пока нет, Тарас Паньо видит три выхода из сложившейся ситуации. 

Первый - это развить военную инфраструктуру. Для это необходимо "создание москитного флота и воздушного прикрытия над Азовским морем для силового противодействия российским игрищам параллельно с денонсацией неудобного двустороннего договора". 

Второй - найти компромисс с российской стороной. Для этого Украине придется отказаться от арестов кораблей, которые заходят в порты Крыма. Также шагом навстречу России может стать подача питьевой воды в Крым через Северо-Крымский канал. "Хотя от такого выхода явно попахивает предательством национальных интересов".

И третий - отказаться от портов в Азовском море и перенаправить торговые потоки в порты Черного моря, где грузы придется доставлять в перевалочные пункты по железной дороге. Однако этот способ решения проблемы представляется слишком дорогим. 

Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Россия Украина Крымский мост Азовское море российский флот противостояние в Азовском море
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отдохнуть
Этикет в ресторане. Мифы и реальные правила
Аналитика
В Китае взяли разработчиков вирусных майнинг-программ
Наука и техника
Мир в труху: рассекречен доклад о ядерном обмене США и России
Читательский топ
Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье
Запад все еще надеется на мятеж в России
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
В Люберцах родились мейн-куны с человеческими лицами
Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину
Новости Все >
Российских военных научат бороться с беспилотниками
Зарплаты все: кризис добрался до "зажравшихся" Москвы и Питера
На Украине рассказали о неизбежных потерях в Азовском море
Bloomberg: больше мы не увидим хаоса "девяностых" в России
Не забудем, не простим: украинцы страшно отомстили ФИФА
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье

Человеку необходимы силовые тренировки.

Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье
Запад все еще надеется на мятеж в России
Власть
Запад все еще надеется на мятеж в России
Мир
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Интересные Новости
В Люберцах родились мейн-куны с человеческими лицами
Украина
Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину

Украинский депутат возмущен публикацией, вышедшей на страницах австрийского издания. Он решил посоветовать, что именно необходимо писать местным журналистам.

Австрийские СМИ возмутили и обидели Украину
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Партии
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Мир
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Власть
Запад все еще надеется на мятеж в России
Россия
"Россия-1" обвинила в критике пенсионной реформы Украину и ботов

По мнению правительства и проправительственных средств массовой информации, повышением пенсионного возраста недовольны кто угодно, только не россияне.

"Россия-1" обвинила в критике пенсионной реформы Украину и ботов
Первые дети покинули пещеру Кхао Луанг в Таиланде
Мир
Первые дети покинули пещеру Кхао Луанг в Таиланде
Спорт
Сборная России победила в Лиге наций
Здравоохранение
"Нет" продаже алкоголя в спальных районах
Дарья Касьянова Этикет в ресторане. Мифы и реальные правила Дарья Касьянова Василий Амирджанов США предлагают НАТО оплатить их исключительность Василий Амирджанов Соломон Соловьев Секрет комфортного одиночества. Бывает и такое Соломон Соловьев
Комментарии
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Россиян начнут сажать за нелегальный техосмотр "в гараже"
Как Каспаров с помощью Хорватии крушил режим в России
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Член парламента Британии требует лишить Россию финала ЧМ-2018
Не забудем, не простим: украинцы страшно отомстили ФИФА
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Ученые: ходьба не поможет сохранить здоровье
Не забудем, не простим: украинцы страшно отомстили ФИФА
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Джон Кеннеди назвал Путина мафиозо, а Лаврова - хулиганом
Фантазии больной головы: эксперт - об употреблении сборной России допинга
Воинствующие гомеопаты пытаются засудить академиков РАН
Будет война? Сирийская ПВО сбила самолет Израиля
Не забудем, не простим: украинцы страшно отомстили ФИФА
Мир
Западу надо стереть хорошее о России

Самое яркое и очень позитивное событие — продолжающийся у нас долгожданный Чемпионат мира по футболу. Хотя, конечно, у каждого свои впечатления о спорте и вокруг него. Тем не менее, в целом все прекрасно и весело. Об этом и многом другом беседовали в передаче "Необычная неделя" главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политолог Леонид Крутаков.

Западу надо стереть хорошее о России
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Мир
Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Мир
Чем закончатся для Хорватии выкрики "Слава Украине!"
Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах
Ближний Восток
Как Россия помогла Эрдогану на президентских выборах
Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение
Украина
Бабченко: "убийства" избежал, но попал в заключение
Феерический фейк о ЧМ-2018 от Los Angeles Times
Мир
Феерический фейк о ЧМ-2018 от Los Angeles Times
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Европа
Совет Европы требует от России денег на русофобию
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Евросоюз
Все подробности: Британия заявила о химатаке "Новичком"
Двойная игра Лукашенко... Против России?
Белоруссия
Двойная игра Лукашенко... Против России?
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
Евросоюз
Солсбери не отпускает призрак "Новичка"
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался