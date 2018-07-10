Не забудем, не простим: украинцы страшно отомстили ФИФА

Пользователи facebook из Украины решили наказать ФИФА. Они специально занижают рейтинг страницы федерации в соцсети и ставят 1 "звезду". Об этом сообщает 112.ua.

Фото: ru.fifa.com

Сейчас показатель профиля ФИФА упал до 1,4. Самую низкую оценку поставили 136 тысяч пользователей интернета, 2-3 звезды выбрали 3-3,5 тысяч людей, а высшим баллом страницу наградили 16 тысяч.

"Флешмоб" украинцев заключается не только в "звездной" оценке. Пользователи facebook также оставляют комментарии в поддержку хорватов.

Ранее "Правда.Ру" писала, Огнен Вукоевич отстранен от дальнейшего участия в Чемпионате мира 2018 Хорватским футбольным союзом. Такое решение организация приняла после того, как в интернете появилось скандальное видео Вукоевича с футболистом Домагоем Видой.

На записи Вида произносит фразу "Слава Украине". Огнен Вукоевич присоединяется к реплике спортсмена и добавляет, что победу в матче с Россией хорватская сборная посвящает киевскому "Динамо" и Украине. Такое откровение оценили далеко не все пользователи интернета. Видео вызвало большой резонанс в обществе.

В итоге FIFA вынесла футболисту Виде предупреждение. Хорватский футбольный союз также порекомендовал футболистам не касаться любых тем, которые могут быть прямо или косвенно связаны с политикой.