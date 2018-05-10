На Украине придумали способ ношения георгиевских лент

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич и один из лидеров партии "За жизнь" рассказал, как можно обойти действующий на Украине запрет на ношение георгиевской ленты — главного символа Победы. Депутат считает, что жители Украины не имеют права отказываться от символов Победы.



Украина: георгиевская ленточка — вне закона?

"Я с уважением отнесся к закону, против которого я категорически выступал, но никто мне не запретит обвязать букет цветов георгиевской лентой", — заявил Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.

Нестор Шуфрич возложил на Могилу Неизвестного Солдата цветы, перевязанные черными и оранжевыми лентами по отдельности.

Напомним, что закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент подписал глава украинского государства Петр Порошенко. Закон был принят Верховной радой Украины 16 мая 2017 года и вступил в силу через месяц, 15 июня этого же года.

Согласно данному закону, на территории украинского государства запрещено ношение георгиевской ленты или предметов с ее изображением. Тех же, кто запрета ослушается, ждут штрафы в размере от 850 до 2550 гривен и конфискация самой ленточки. В законе отмечается, что повторное его нарушение может привести к более серьёзным санкциям вплоть до административного ареста.

Как ранее Руслан Веснянко отмечал в "Правде.Ру", поводом для принятия закона стали произошедшие 9 мая во многих городах Украины столкновения между националистами и демонстрантами, вышедшими отмечать День Победы. Вместо него киевская власть предлагает отмечать 9 мая как День памяти, примирения и скорби. Петр Порошенко также сказал, что георгиевская ленточка, по его мнению, является не главным атрибутом Победы над фашизмом, а символом агрессии России против Украины в последние годы.

Напомним, общественная акция "Георгиевская ленточка", посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проходит с 2005 года. За время своего существования акция проводится ежегодно и стала по-настоящему традиционной. По сообщениям СМИ, в прошлом году акция прошла более чем в 90 государствах мира.