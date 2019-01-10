Украина готовится к новому походу кораблей в Керченский пролив

Украина намерена и в дальнейшем проводить свои суда по Керченскому проливу и заходить в порты Азовского моря.

Об этом в своем интервью украинским средствам массовой информации заявил глава Министерства обороны Украины Степан Полторак. Так, по словам министра обороны Незалежной, Военно-морские силы Украины совершат и второй, "и двадцатый, и сотый" проходы по Керченскому проливу. По мнению Степана Полторака, у украинской стороны есть на это законное право.

Любопытно, что, по словам главы Министерства обороны Украины, действия Российской Федерации в инциденте почти двухмесячной давности стали для Украины неожиданными.

Напомним, что 25 ноября 2018 года сразу несколько кораблей Военно-морских сил Украины незаконно пересекли границы РФ в акватории Азовского моря. Россия отреагировала на дерзкую провокацию незамедлительно и задержала не только морские суда, но и их экипаж. Отметим, что подавляющее большинство западных государств в данном конфликте встали на сторону Украины, обвинив Россию в агрессии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению целого ряда источников, нечто подобное, возможно, произойдет скоро и в Арктике. Вот только провокация в отношении Российской Федерации будет исходить уже не от Украины, а от Соединенных Штатов Америки.

Фото: Министерство обороны Украины

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