В Вашингтоне предрекли свержение "одиозных элит" Украины

Украину ожидает третий "майдан", если нынешние власти страны не проведут до президентских выборов в 2019 году необходимые реформы. Об этом написала в своем блоге на сайте Atlantic Council Диана Френсис, которая является старшим научным сотрудником Центра Евразии этой неправительственной организации.

"В стране кроме мощной призывной армии есть множество патриотически настроенных ветеранов … Этот факт принципиально меняет качество любой будущей уличной революции, которая может разгореться, если нынешний режим откажется полноценно реформировать страну до выборов 2019 года", — пишет Френсис. "Патриотически настроенными ветеранами" Френсис деликатно именует националистов, которые периодически устраивают акции в Киеве и других украинских городах. И с которыми нынешние власти Украины предпочитают конфликт не обострять.

По мнению сотрудника Atlantic Council, после еще одного майдана на Украине не повторится хаос 2014 года. И вот почему: "В стране усилились финансовые институты, она получила важный опыт сотрудничества с западными союзниками, создана так называемая "инфраструктура управления", к которой привлечены сотни честных парламентариев, менеджеров, финансистов, адвокатов, активистов, представители международных донорских и благотворительных организаций и политики. Некоторые из них уже проводят неофициальные встречи, в частности, это киевская группа из 200 технократов, которым по силам осуществить немедленную мирную передачу власти".

Диана Френсис назвала четыре задачи, которые необходимо решить Петру Порошенко, дабы избежать "майдана", сообщает "Страна.ua".

Во-первых, отзыв и пересмотр законопроекта об Антикоррупционном суде, позволив этому органу действовать независимо, "как этого требуют украинцы и западные доноры".

Во-вторых, прекращение атак на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В-третьих, снять неприкосновенность с депутатов парламента. В самом деле, зачем она "сотням честных парламентариев"?

В-четвертых, запретить политическую пропаганду на телевидении в преддверии выборов 2019 года, "чтобы нивелировать влияние олигархов".

По мнению американского аналитика, времени у Порошенко мало. "Если необходимые преобразования не будут проведены, возможна вспышка уличных протестов накануне выборов. Они получат широкую поддержку со стороны международной общественности. И, обладая военной силой противостоять России, украинцы, наконец, получат шанс свергнуть одиозные элиты", — считает Диана Френсис.

К слову, в 2014 году Atlantic Council отметил Петра Порошенко наградой Global Citizen Award. Ныне же представители этой организации едва ли не ультимативно выдвигают требования главе вроде бы независимого государства, требуя от него выполнения условий ради сохранения власти.