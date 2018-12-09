Президент Украины ждет от западных партнеров поставок летального оружия

Украинский президент Петр Порошенко ждет от стран Запада поставок Украине смертоносного вооружения.
Как сообщают СМИ, Украина намерена объединить усилия с иностранными союзниками в противостоянии с РФ, если лидеры европейских стран и США примут решение закрыть свои порты для российских кораблей, в качестве ответной реакции на случай в Керченском проливе. Такое заявление сделал украинский лидер Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox News.
"Россия блокирует свободу навигации в украинских территориальных водах", — в который раз подчеркивает Порошенко.
Президент Украины рассчитывает на координацию действий с западными партнерами, которые, по мысли Порошенко должны закрыть свои порты для российских судов.
"Российским судам следует закрыть проход в европейские и американские порты, и мы готовы начать координировать, какого рода действия следует предпринять немедленно", — заявил украинский президент.
Он снова подчеркнул что рассчитывает получить от Запада "летальные вооружения, чтобы помочь нам защитить свою страну" от возможной наземной операции со стороны России.
Ранее Правда. Ру писала о том, что, по словам иностранных СМИ, Россия ожидает противостояния с Западом из-за случая в Керченском проливе.
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