Служба безопасности Украины проводит обыски в квартирах участников общественной организации "Братья". Они принимали участие в акции, посвященной 75-летию освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков.
Участники общественной организации "Братья" приняли участие в шествии, посвященному празднику, а также возложили цветы к памятнику.
Лидер организации Александр Сухарский считает, что СБУ заинтересовались ими не только из-за участия в акции, но и из-за того, что участники общественной организации позволили себе критиковать украинское ведомство и действующую в стране власть.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Украине захотели запретить "русский мир". В правительстве Незалежной считают, что это понятие сродни нацизму. Забавно, когда постсоветская республика, в которой футбольные фанаты ходят на стадионы с изображением Адольфа Гитлера на футболках, упрекает кого-то в нацизме.
Также "Правда.Ру" писала о том, что украинская журналистка предложила правительству страны отдать Крымский полуостров Соединенным Штатам Америки. Всем очевидно, заявила она, что по факту он принадлежит Украине, а не России, поэтому проблем с передачей его США быть не должно. А крымчане, уверена она, узнав о размере американских пенсий, обрадуются.
Фото: www. facebook.com
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