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Источник Правда.Ру

Украинская писательница назвала детей Донбасса врагами

Мир » Бывший СССР » Украина

Лариса Ницой, украинская писательница, известная своими радикальными националистическими проукраинскими взглядами, вновь заявила о себе. Теперь ее не устроило то, что дети из Донецкой и Луганской народных республик отдыхают в тех же лагерях, что и их ровесники с Украины. 

Украинская писательница назвала детей Донбасса врагами. 390597.jpeg

Так, Лариса Ницой заявила, что Киеву необходимо воспитывать новое поколение детей. А дети, якобы "прославляющие Россию", Украине не нужны, делится своим мнением украинская писательница.

Вообще, Лариса Ницой, стоит отметить, популярна в большей степени не своими произведениями, а своей критикой в отношении Российской Федерации и прославлением всего украинского. Порой нападки эксцентричной писательницы выходят за рамки адекватного поведения.

Ранее, например, "Правда.Ру" писала о том, что Лариса Ницой предложила переименовать Россию. Это, по ее мнению, необходимо, так как на самом деле украинцы — русские, а русские — московиты. И Россия, следовательно, должна называться Московией, а никак иначе, считает Ницой.

Лариса Ницой известна также как ярый приверженец использования на Украине лишь украинского языка и запрета на язык русский. Несколько лет назад тому назад, например, она даже собиралась подать в суд на одну из местных торговых сетей за то, что продавщица на кассе обратилась к ней на русском языке.

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Темы ДНР ЛНР Украина Донбасс Лариса Ницой
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