Украинский журналист призвал захватывать русских в заложники

Бежавший на Украину бывший заместитель главного редактора "Московского комсомольца" Айдер Муджабаев высказался в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Напомним, что тот был осужден за подготовку террористического акта на территории Крымского полуострова.
Муджабаев заявил, что, к сожалению, правительство Украины не в силах "спасти" Олега Сенцова. Так, бывший заместитель главного редактора крупного федерального российского средства массовой информации видит лишь один выход из сложившейся ситуации. Айдер Муджабаев призвал украинских националистов брать в плен русских и требовать у российского правительства их обмена на Олега Сенцова.
Муджабаев отметил, что Киеву приходится действовать в рамках закона, и в этом правительство винить нельзя. Но Россия, по его мнению, давно переступила рамки закона, и поэтому украинским националистам необходимо действовать с применением жесткой силы.
Журналист отметил, что прекрасно понимает то, что это незаконно. Но утверждает, что не видит иного выбора. Правда, сам он заниматься захватом пленных не спешит — по словам Муджабаева, у него нет на это ни сил, ни ресурсов, ни оружия. Журналист заявляет, что сейчас "вся надежда" на "украинских радикалов антироссийской направленности".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российский суд вынес в отношении Олега Сенцова решение о заключении его в колонию строгого режима на 20 лет.
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