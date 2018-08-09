Угрожали казнить: Светлана Алексиевич отменила выступление на Украине

Советская и белорусская писательница Светлана Алексиевич была вынуждена отменить свое выступление в Одессе. По словам автора, и ей, и организаторам встречи поступали многочисленные угрозы от украинских националистов.
Те заявляли, что Алексиевич нанесла обиды украинскому народу. Какие именно обиды, правда, не уточняется. Светлана Алексиевич обвинениям очень удивлена — по ее словам, она сама родилась на Украине и всю свою сознательную жизнь чувствовала причастность к этому народу. Но, резюмирует писательница, выбора у нее не остается — в интересах своей безопасности и безопасности организаторов выступление придется отменить.
Отметим, что Светлана Алексиевич родилась в украинском городе Ивано-Франковск, а выросла в соседней Белоруссии.
В чем именно украинские националисты обвиняют Алексиевич, понять и правда сложно. Так, после вхождения Крымского полуострова в состав Российской Федерации, писательница выступила с критикой в отношении Москвы. Как ранее писала "Правда.Ру", Алексиевич также заявляла, что Украине пора бы уже скорее избавиться от влияния России, а самих россиян назвала тогда "голодной озлобленной массой, ослепленной пропагандой".
Также Светлана Алексиевич выступала с критикой в адрес нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Недовольна она была и белорусской оппозицией. Из-за своих взглядов писательница даже испытывала трудности с публикацией своих произведений.
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