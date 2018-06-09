Рассекречен новый телефонный разговор Путина и Порошенко

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Президент Российской федерации Владимир Путин и глава Украины Петр Порошенко провели телефонный разговор. Об этом стало известно от пресс-службы украинского правительства.

Известно, что именно обсуждали лидеры двух государств. Петр Порошенко ратовал за необходимость скорейшего освобождения украинских политических заключенных и выражал обеспокоенность голодовкой Олега Сенцова и других украинцев.

Напомним, украинский кинорежиссер объявил голодовку, единственным условием прекращения которой является освобождение абсолютно всех политзаключенных Украины, находящихся в Российской федерации. Также к голодовке присоединились украинский военный Александр Шумков, осужденный по "делу 26 марта" Станислав Зимовец и антифашист Александр Кольченко, осужденный на 10 лет по тому же делу, что и Сенцов. Правда, буквально несколько дней назад последний решил прекратить голодовку по состоянию здоровья.

В сообщение пресс-службы украинского правительства говорится и о том, к чему пришли стороны переговоров. Путин и Порошенко договорились, что в самое ближайшее время уполномоченные по правам человека из обеих государств посетят заключенных.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что данный телефонный разговор действительно состоялся. Также пресс-секретарь добавил, что о результатах переговоров общественности станет известно чуть позднее. Из сказанного Песковым можно сделать вывод, что представители двух стран в ходе телефонного разговора обсудили и какие-то иные вопросы, но пока об этом ничего не известно.

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