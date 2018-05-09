На украинском ТВ рассказали о Порошенко, подписавшем капитуляцию Германии

Журналисты украинского телеканала "Прямой" сообщили о том, что президент Петр Порошенко присутствовал при подписании Германией акта о капитуляции.

"Акция "Первая минута мира", посвященная моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии президента Петра Порошенко", - говорится в сообщении канала.

Пользователь Facebook Алексей Мустафин по этому поводу написал: "Что, и Порошенко тоже? Только этого нам не хватало".

Вероятнее всего, редакторы канала имели в виду участие Порошенко в акции "Первая минута мира". Напомним, украинский президент сегодня заявил, что акцию "Бессмертный полк" Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия - участие в гибридной войне".

По его словам, такую войну Москва ведет разными методами, и не только против Украины, но и "против ЕС, против США и других стран".

Таким образом, в ходе акции "Первая минута мира" в рамках Дня памяти и примирения Порошенко успел обвинить Россию во всех грехах сразу.

Читайте больше:

Сергей ГОНЧАРОВ: что в случае войны армия России может сделать с хвастливой Украиной

Соцсети высмеяли президента и войска Украины

Украинская армия изучит настроение жителей Юга России