Журналисты украинского телеканала "Прямой" сообщили о том, что президент Петр Порошенко присутствовал при подписании Германией акта о капитуляции.
"Акция "Первая минута мира", посвященная моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии президента Петра Порошенко", - говорится в сообщении канала.
Пользователь Facebook Алексей Мустафин по этому поводу написал: "Что, и Порошенко тоже? Только этого нам не хватало".
Вероятнее всего, редакторы канала имели в виду участие Порошенко в акции "Первая минута мира". Напомним, украинский президент сегодня заявил, что акцию "Бессмертный полк" Россия рассматривает как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил России. Его миссия - участие в гибридной войне".
По его словам, такую войну Москва ведет разными методами, и не только против Украины, но и "против ЕС, против США и других стран".
Таким образом, в ходе акции "Первая минута мира" в рамках Дня памяти и примирения Порошенко успел обвинить Россию во всех грехах сразу.
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