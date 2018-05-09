Переводы из Польши на Украину составили $3 млрд

Польские власти сообщили, что трудовые мигранты за 2017 год перевели из страны на Украину около $3,2 млрд.

По данным Национального банка Польши, количество переводов на Украину составило 90,4% от общего числа отправленных платежей.

Как пояснил заместитель директора департамента экономического анализа Нацбанка Яцек Котловский, по состоянию о на 2017 год в стране трудились около миллиона украинцев.

Он добавил, что на польский рынок труда на протяжении нескольких лет будут прибывать порядка 200-300 тыс. украинцев.

Как сообщает издание Rzeczpospolita, по официальным данным, в Польше трудоустроены около 1 млн граждан Украины.

При этом сообщается, что с 1 января 2018 года польские работодатели подали около 240 тыс. заявлений о намерении трудоустройства иностранца, но к работе приступили менее чем 74 тыс. человек - менее трети.

Эксперты считают, что упрощенную процедуру получения виз лицами, прибывающими в Польшу для трудоустройства, украинцы используют для "получения шенгенских виз и нелегального трудоустройства".

Согласно данным украинских СМИ, несколько сотен украинцев уже выехали в Польшу и Венгрию. Для трудоустройства на три месяца рабочая виза не нужна, но проблема в том, что если соотнести заработки с местными ценами - получается мизер.

Трудовой мигрант из Украины Юрий Ардель, работающий на стройке под Варшавой, пояснил, что особенно трудно на низкоквалифицированных работах приходится женщинам.

Читайте больше:

Польша: украинские холопы разбегаются по ЕС сразу после границы