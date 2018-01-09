Соединенные Штаты собираются поставлять Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) TOW, а не Javelin. Об этом во вторник сообщили украинские СМИ со ссылкой на источник в Генштабе.
"Сообщения в прессе о том, что в полку МВД "Азов" могут быть американские ПТРК Javelin, не соответствуют действительности.
Более того, Штаты предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, а не Javelin", — сообщает "Укринформ". Также сообщается, что вооружение США могут поставлять Украине в течение года.
Напомним, в прошлом месяце американские СМИ сообщили об одобрении президентом США Дональдом Трампом поставок Украине комплексов Javelin в количестве 35 пусковых блоков и 220 ракет к ним. Причем затем последовали уточнения, что комплексы не будут направлены в зону так называемой АТО — якобы из опасений, что они могут попасть в руки ополченцев.
Ранее в украинской прессе проявилась информация, что представитель проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, будто в полку "Азов" уже имеется летальное оружие из США. Толлер отметил, что речь идет о гранатометах, которые точно были у бойцов "Азова" уже в июле 2017 года. Вероятно, речь идет об модернизированном в США советском гранатомете РПГ-7 — PSRL. Но поставки на Украину этих гранатометов начались еще в 2016 году.
Любопытно, что конгресс США в мае прошлого года запретил расходование средств, выделяемых по военной линии Украине, на поддержку тогда еще батальона "Азов".
Что касается нынешней информации о поставках или не поставках Javelin, то каких-либо заявлений официальных представителей Киева или Вашингтона на этот счет было.
Комплексы же TOW активно применяются боевиками антиправительственных группировок в Сирии.
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