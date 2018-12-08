США и Украина обсудили усиление давления на Россию

Действующий президент Украины Петр Порошенко продолжает надеяться на помощь Соединенных Штатов Америки в противостоянии с Российской Федерацией.
Так, на минувшей встрече с американским сенатором Роном Джонсоном Петр Порошенко поблагодарил официальный Вашингтон за поддержку Украины в недавнем инциденте в Керченском проливе. Также украинский президент подчеркнул, что Киев ценит ту помощь, что США оказывают Украине в борьбе за ее права и независимость.
В ходе встречи Рон Джонсон и Петр Порошенко также подняли вопрос усиления давления на Российскую Федерацию. Так, стороны пришли к соглашению, что сегодняшний день диктует Киеву и Вашингтону совместными усилиями продолжать оказывать давление на Москву. Это, подчеркнули Джонсон и Порошенко, необходимо из-за "агрессивных действий" Российской Федерации.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки подарили Незалежной свои 30-летние списанные катера. Петр Порошенко этому подарку очень обрадовался и поплыл через океан забирать их лично.
Также "Правда.Ру" писала о том, что президент США Дональд Трамп не пожал руку Петру Порошенко на встрече в Париже. Поочередно поздоровавшись с немецким канцлером Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном, Трамп проигнорировал стоявшего несколько поодаль Порошенко.
Фото: официальный сайт Президента Украины
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