Порошенко попросил Европу и США закрыть порты для кораблей РФ

Действующий президент Украины Петр Порошенко вновь попросил помощи у Соединенных Штатов Америки и стран Европы.

В ходе интервью американскому новостному телеканалу Fox News Петр Порошенко обратился к главам США и прочих западных государств. Так, глава Незалежной открыто попросил закрыть их порты для кораблей Российской Федерации.

Президент Украины поделился мнением, что Россия якобы оккупировала Азовское море. Петр Порошенко указал, что подобное нельзя терпеть ни Украине, ни Соединенным Штатам Америки, ни странам-участницам Евросоюза.

Запрет российским судам на вход в порты США и Европы Петр Порошенко считает адекватным наказанием для России.

Не так давно, напомним, три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли территориальные границы Российской Федерации в акватории Азовского моря. Российская сторона отреагировала на провокацию Киева незамедлительно и арестовала не только украинские морские суда, но и самих моряков.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, просмотрев снимки захваченных Россией кораблей ВМС Украины, Киев весьма и весьма удивился. Так, оказалось, что на двух из них вместо настоящей брони поставлено обыкновенное кровельное железо. В случившемся обвинили Петра Порошенко. Он, заявил ряд украинских депутатов, зарабатывает, скупясь на производстве судов.

Читайте также:

Украина "жестко ответит" России на закрытие Азовского…