Житель Донецка рассказал о пытках со стороны задержанного Россией сотрудника СБУ

В одном из задержанных Российской Федерацией в Керченском проливе сотрудников Службы безопасности Украины житель Донецка узнал человека, что пытал его в Бердянске.
Напомним, что ровно две недели тому назад три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли территориальные границы Российской Федерации в акватории Азовского моря. В ответ на дерзкую провокацию со стороны Украины Россия задержала все три морских судна и их экипаж.
Спустя время в Федеральную службу безопасности России обратился житель Донецка. Он рассказал, что в одном из задержанных Россией украинских военнослужащих он узнал человека, который якобы пытал его после задержания в Бердянске. По словам мужчины, сотрудник Службы безопасности Украины нанес ему серьезные физические увечья.
Отметим, что в правоохранительных органах Донецка этой информацией заинтересовались. Так, местные стражи правопорядка решили разобраться в инциденте. Они уже запросили все необходимые им для разбирательства материалы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российский суд отказал в гражданстве ополченцу с Донбасса. Более того, сражавшегося на стороне ДНР солдата собираются выслать на Украину. Там его будут судить как военного преступника и террориста.
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