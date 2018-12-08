Верховная рада хочет проверять кандидатов в президенты у нарколога и психотерапевта

Правительство Украины выступило с любопытным предложением. Так, Верховная рада хочет проверять кандидатов в президенты страны на наличие психических заболеваний и алкогольных или наркотических зависимостей.
Об этом сообщает украинский информационный телеканал NewsOne.
Как сообщает средство массовой информации, в Верховной раде всерьез обсуждается вопрос о том, чтобы проверять кандидатов в президенты Украины у психотерапевта и нарколога. Соответствующий законопроект уже был официально зарегистрирован и в ближайшее время будет рассмотрен правительством страны.
Так, если законопроект будет принят, кандидаты на должность президента Украины, не прошедшие осмотр у психотерапевта и нарколога, не будут допускаться до выборов.
Напомним, что президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.
Известно, что действующий президент Украины Петр Порошенко намерен участвовать в грядущих выборах. Но далеко не все на территории современной Украины рады этому. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у противников Порошенко теперь появился самый настоящий козырь в рукаве. Оказалось, что украинский президент якобы замешан в серьезных коррупционных схемах, из-за которых страдают Военно-морские силы Украины.
Также "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению издания Atlantic Council, Украине нужно избавиться от Петра Порошенко. Все беды Незалежной, уверено издание, связаны с неэффективностью и апатичностью действующей в стране власти.
Читайте также:
Петр Порошенко делает грядущие президентские выборы…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
"Не хочу воевать за капитализм", - признался он. Так, по словам Захара Прилепина, непосредственное участие в войне на Донбассе он больше не примет.
683 рубля – именно столько власть добавила к пенсии ветерану труда Виталию Попову.
683 рубля – именно столько власть добавила к пенсии ветерану труда Виталию Попову.
Даля Грибаускайте пообещала Петру Порошенко больше боеприпасов и военных инструкторов, а также наградила его орденом. Подождите смеяться, все не так просто.