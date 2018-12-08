Верховная рада хочет проверять кандидатов в президенты у нарколога и психотерапевта

Правительство Украины выступило с любопытным предложением. Так, Верховная рада хочет проверять кандидатов в президенты страны на наличие психических заболеваний и алкогольных или наркотических зависимостей.

Об этом сообщает украинский информационный телеканал NewsOne.

Как сообщает средство массовой информации, в Верховной раде всерьез обсуждается вопрос о том, чтобы проверять кандидатов в президенты Украины у психотерапевта и нарколога. Соответствующий законопроект уже был официально зарегистрирован и в ближайшее время будет рассмотрен правительством страны.

Так, если законопроект будет принят, кандидаты на должность президента Украины, не прошедшие осмотр у психотерапевта и нарколога, не будут допускаться до выборов.

Напомним, что президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

Известно, что действующий президент Украины Петр Порошенко намерен участвовать в грядущих выборах. Но далеко не все на территории современной Украины рады этому. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у противников Порошенко теперь появился самый настоящий козырь в рукаве. Оказалось, что украинский президент якобы замешан в серьезных коррупционных схемах, из-за которых страдают Военно-морские силы Украины.

Также "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению издания Atlantic Council, Украине нужно избавиться от Петра Порошенко. Все беды Незалежной, уверено издание, связаны с неэффективностью и апатичностью действующей в стране власти.

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