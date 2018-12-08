Президент Турции попросил Путина отпустить украинских моряков

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил главу Российской Федерации Владимира Путина отпустить украинских моряком домой, на Украину.

Две недели тому назад, напомним, три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу Российской Федерации в Азовском море. Российский флот, отметим, на угрозу отметил незамедлительно и арестовал все три украинских морских судна. Вместе с кораблями арестован был и их экипаж — 24 военнослужащих ВМС Украины.

Турция, как, в общем, и все мировое сообщество, инцидентом в Керченском проливе меж Россией и Украиной весьма и весьма озабочена. Так, по признанию турецкого президента Реджеп Тайипа Эрдогана, он поговорил с обеими сторонами конфликта — и с главой Украины Петром Порошенко, и с национальном лидером Российской Федерации Владимиром Путиным. Эрдогана, судя по всему, более всего тревожит судьба украинских военнослужащих, находящихся под российским арестом. Так, глава Турции лично попросил Владимира Путина отпустить моряков домой, на Украину.

Но военнослужащие ВМС Украины, кстати, в России чувствуют себя прекрасно. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что об этом заявил уполномоченный по правам человека на Украине. Она подчеркнула, что "украинские парни держатся мужественно".

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