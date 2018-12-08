Киев: арестованных Россией украинских военнослужащих все устраивает

Арестованные Российской Федерацией военнослужащие Военно-морских сил Украины не предъявляют никаких претензий.

Об этом заявил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Вчера, подчеркнула она, украинская сторона встретилась со своими военнослужащими, находящимися под российским арестом. С гордостью Людмила Денисова заявила, что украинские парни "держатся мужественно".

Также прокомментировала украинский депутат и состояние трех раненых военнослужащих Военно-морских сил Украины. По словам Людмилы Денисовой, "у ребят" незначительные осколочные ранения. "Кости и суставы целые", — подытожила она.

Напомним, что две недели тому назад три корабля Военно-морских сил Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — незаконно пересекли границу Российской Федерации в Азовском море. Россия незамедлительно задержала все три украинских морских судна. Под арест, отметим, попали и 24 украинских моряка. Все они, как и бедовые украинские корабли, до сих пор находятся на территории Российской Федерации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что внезапно для всех "Бердянск" и "Никополь" стали вдруг оружием против действующего президента Украины Петра Порошенко. Дело в том, что вместо стали на них обнаружилось обыкновенное кровельное железо. Все бы ничего, но выпустил "гордость украинского флота" завод, принадлежащий Петру Порошенко. Его противники в Киеве утверждают, что мир стал свидетелем заранее продуманный коррупционной схемы украинского президента.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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