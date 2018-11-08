Украине предложено забыть Крым ради Донбасса

Официальный представитель Киева в "минской контактной группе" Евгений Марчук сообщил, что ему поступают неординарные предложения по урегулированию ситуации в ДЛНР.

Так в интервью на телеканале 112 он признался, что Украине предложено официально и навсегда отказаться от Крыма, чтобы получить платформу для быстрого разрешения военно-политического кризиса на Донбассе.

При этом, по словам Марчука, такие предложения звучат на кофе-брейках и в кулуарах "международных платформ по Донбассу".

"Откажитесь официально от Крыма и потом можно будет решить вопрос по Донбассу. Это не окончательное решение, мол, это частное. Но разговоры ведут со мной не частные лица",- поделился он. При этом Марчук отказался рассказывать, кто выдвигал такие предложения.

Однако, эксперты предположили, что на различных международных мероприятиях это могли обсуждать представители Запада и ОБСЕ - прекрасно понимающие, что Крым де факто и де юре стал российским, его жители не хотят назад на Украину, а Россия защищает полуостров всей мощью своей армии. "Вряд ли это русские, иначе Марчук сразу бы "слил" в СМИ такое предложение Москвы",- отмечают они.

Добавим, что еще в 2017 году New York Times опубликовала данные о том, что депутат Рады Артеменко предложил заключить мир между Украиной и Россией и дальше снять санкции с Москвы - такую концепцию он передал Флинну, советнику Дональда Трампа. По плану Артеменко, российские войска (доказать нахождение которых на Донбассе не мог даже Пентагон) "должны уйти с востока Украины", а в самой Незалежной должен был пройти всеукраинский референдум о "сдаче Крыма в аренду на 50 или 100 лет".

Отметим, что Крым стал частью России по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за объединение с РФ. Позже президент Путин заявил, что в случае посягательства на Крым, Россия была готова применить в том числе ядерное оружие.