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Источник Правда.Ру

Трамп прав: Обама испугался и сдал России Крым

Мир » Бывший СССР » Украина

Дональд Трамп совершенно прав, утверждая, что Украина потеряла Крым, так как это допустил экс-президент США Барак Обама и его администрация.

Трамп прав: Обама испугался и сдал России Крым. 394749.jpeg

Президент США обосновал вину Обамы в ходе пресс-конференции, прошедшей по итогам промежуточных выборов. Это не первое обвинение Трампа в адрес своего предшественника. "Именно я дал Украине ударные вооружения, противотанковые системы", а, предыдущий президент США Барак Обама "не пожелал пойти на этот шаг", а также "отдал России часть Украины", сказал Трамп в интервью телеканалу CBS.

Как сообщала "Правда. Ру", роль Запада в решении Крымской проблемы очерчена в секретной стенограмме заседания СНБО от 28 февраля 2014 года, когда в Крыму уже заговорили об отделении от "взбесившейся власти" в Киеве. Начинать или нет войну, вводить ли в стране военное положение, как поступать с тем или иным регионом — все это решалось с опорой на мнение "зарубежных советников".

На вопрос тогдашнего и. о. президента Александра Турчинова экс-премьеру Арсению Яценюку, "побоится" ли НАТО помочь Украине, экс-премьер-министр ответил: "В сегодняшних условиях это очевидно. Ни одна страна, в том числе Будапештского меморандума, не будет готова сейчас помогать Украине. Нам придется справляться исключительно собственными силами". Но на собственный отпор нет средств. "У нас есть казначейский счет, но денег на нем нет вообще", — сказал Яценюк.

Юлия Тимошенко, в свою очередь, сообщила на совещании: "Я также разговаривала с нашими иностранными партнерами, и они просят не делать никаких движений. Мы должны их послушать, потому что без них мы абсолютно бессильны".

Валентин Наливайченко, экс-глава СБУ, повторил ее предупреждение: "Американцы и немцы — все они в один голос — просят нас не начинать какие-либо действия, в соответствии с данными их разведки. Путин будет использовать ситуацию, чтобы начать широкомасштабное наземное вторжение", — сказал Наливайченко.

Напомним, что ранее президент США убеждал, что Крым является частью России из-за того, что "люди там говорят на русском языке".

Как представляется, Барак Обама не ришился дать отмашку Киеву по причине решительных действий крымского и российского руководства,  в частности, проведения референдума и выдвижения на полуостров ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

Читайте по теме:США призвали Россию отдать Крым по-хорошему

Сенсационная стенограмма: Как Украина потеряла Крым навсегда

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Темы Крым украина Барак Обама Дональд Трамп
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